Desporto | 07-10-2025 10:00

HCS com pódios no Torneio da Associação de Patinagem do Ribatejo

FOTO - DR
O Hóquei Clube de Santarém conquistou três pódios no Torneio da Associação de Patinagem do Ribatejo 2025, organizado em colaboração com o Sport Club Desportos da Glória do Ribatejo.

O Hóquei Clube de Santarém conquistou três pódios no Torneio da Associação de Patinagem do Ribatejo 2025, organizado em colaboração com o Sport Club Desportos da Glória do Ribatejo. No que toca a resultados individuais, Francisca Lameirão e Carlota Flores alcançaram segundos lugares e Maria Cardoso ficou em terceiro. Vitória Piedade foi quarta.
Participaram equipas e clubes da Associação de Patinagem do Ribatejo e um da Associação de Patinagem de Leiria. Foi um torneio disputado apenas por atletas do escalão de iniciação.
