Desporto | 07-10-2025 13:47
Hugo Ribeiro é campeão nacional de águas abertas
Foto CNAFEZE Natação
Nadador de Ferreira do Zêzere sagrou-se campeão do Circuito Nacional de Águas Abertas.
O nadador de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, sagrou-se campeão no Circuito Nacional de Águas Abertas. A última etapa da competição decorreu no domingo, 5 de Outubro. O Circuito Nacional ocorreu ao longo de todo o país.
Destaque ainda para António Martins que alcançou o bronze no seu escalão e ocupou o 6º lugar, bem como Sebastião Santos que conseguiu alcançar o 4º lugar no seu escalão.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1736
01-10-2025
Capa Vale Tejo
01-10-2025
Especiais de O MIRANTE
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar