Hugo Ribeiro é campeão nacional de águas abertas

O nadador de Ferreira do Zêzere, Hugo Ribeiro, sagrou-se campeão no Circuito Nacional de Águas Abertas. A última etapa da competição decorreu no domingo, 5 de Outubro. O Circuito Nacional ocorreu ao longo de todo o país.

Destaque ainda para António Martins que alcançou o bronze no seu escalão e ocupou o 6º lugar, bem como Sebastião Santos que conseguiu alcançar o 4º lugar no seu escalão.