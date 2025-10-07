Mariana Rodrigues chamada à equipa nacional de infantis em canoagem

A jovem atleta Mariana Rodrigues, do Clube Náutico Barquinhense, foi convocada pela Federação Portuguesa de Canoagem para integrar a Equipa Nacional de Infantis. Mariana Rodrigues participou no Encontro Nacional de Infantis, que decorreu entre os dias 3 e 5 de Outubro, no Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho.

“Esta convocatória é o resultado de muito trabalho, dedicação e paixão pela canoagem. A Mariana tem mostrado, dia após dia, um espírito incansável, dando sempre o seu melhor em cada treino e em cada prova. A sua evolução é motivo de orgulho para todo o Clube e um exemplo para os mais novos”, pode ler-se em comunicado de imprensa.