Vitória de Santarém atinge finais de competição oficial de boxe

A equipa de boxe do Vitória Clube de Santarém participou no torneio internacional Boxing Spirit Cup, prova oficial sob a égide da Federação Portuguesa de Boxe que decorreu em Carnaxide. Pelos vitorianos estiveram em competição Mário Carvalho, na categoria de -75 kg, e Dany Gomes, em -80 kg, que atingiram a final das respectivas categorias. Nos combates de acesso a todas as decisões, Mário Carvalho levou de vencida um oponente da Academia de Boxe Paulo Seco, de Lisboa, enquanto o angolano Dany, reforço para a presente temporada, se superiorizou a um adversário da Escola de Boxe João Faleiro. O atleta angolano não viria, porém, a disputar o combate decisivo, devido a contingências burocráticas, enquanto Mário Carvalho seria derrotado na final, aos pontos, por um atleta da Pavanitos Sport Team. Os atletas foram orientados pelos técnicos Luís Campos e Pedro Cardoso, evidenciando o trabalho realizado diariamente na academia vitoriana, a primeira de sempre do distrito de Santarém a competir em provas oficiais da Federação Portuguesa de Boxe.