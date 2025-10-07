uma parceria com o Jornal Expresso
07/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 07-10-2025 11:33

Volleyball RCS apresentou equipas em Santarém

Volleyball RCS apresentou equipas em Santarém
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Volleyball RCS – Santarém realizou no dia 5 de Outubro os jogos de apresentação das suas equipas para a época que agora começa, num encontro que envolveu todos os escalões do clube.

O Volleyball RCS – Santarém realizou no dia 5 de Outubro os jogos de apresentação das suas equipas para a época que agora começa, num encontro que envolveu todos os escalões do clube. O pavilhão da antiga Escola Prática de Cavalaria encheu-se de atletas, famílias e apoiantes, num ambiente que reflectiu a força e o crescimento da modalidade em Santarém.
Durante o evento foram disputados vários jogos frente a equipas de clubes convidados, entre os quais o CD Fátima, AMSAC e Navegantes Voleibol, com a participação de mais de 130 atletas do Volleyball RCS, a que se juntaram os jogadores dos clubes convidados. O clube mantém ainda abertos treinos de captação durante todo o mês de Outubro, convidando novos atletas a experimentar o voleibol e a fazer parte dessa família.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1736
    01-10-2025
    Capa Vale Tejo
    01-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar