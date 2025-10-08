Águias de Alpiarça receberam evento de Boccia sénior

O Torneio Regional de Boccia Sénior teve lugar no passado dia 26 de Setembro, no pavilhão do Clube Desportivo “Os Águias de Alpiarça”. Foi organizado em resposta a um desafio do Instituto Português do Desporto e Juventude, inserido na Semana Europeia do Desporto. Participaram cerca de 90 jogadores, distribuídos por 15 equipas, vindos de clubes e programas municipais da região. Apesar do carácter de competição, o que mais se sentiu no pavilhão foi o convívio entre jogadores e o espírito de entre-ajuda. Embora os recursos disponíveis sejam limitados, Nuno Alves, coordenador do projecto de Boccia do clube, salienta que as autarquias dão todo o apoio possível para a prática da modalidade.

Praticar desporto é fundamental para pessoas de todas as idades, mas especialmente para os mais velhos. O Boccia é um desporto que estimula a parte intelectual e cognitiva, que “põe os idosos a pensar, desafia-os a recorrer à estratégia para vencer”, continua Nuno Alves. A socialização é também um aspecto essencial da prática deste desporto. Nuno Alves afirma que o Boccia desempenha um papel fundamental, uma vez que obriga as pessoas a sair de casa e de uma vida mais solitária. As jogadoras Salomé Cantanhede, Manuela Pimenta e Noémia Oliveira, do Futebol Clube de Alverca, concorda. Dizem que o jogo “é bom para limpar a cabeça” e que nem dão pelo tempo passar. Também as ajudou a conhecer pessoas novas e a estabelecer relações com os parceiros de campo, adiantam.

Natália Raposo e Graciete Ferreira, que praticam Boccia há cerca de dois anos através do projecto Alpiarça Activa, também destacam o convívio como um dos pontos fortes deste desporto. A questão da solidão nos idosos é amplamente discutida e várias soluções vão sendo apresentadas ao longo do tempo. A prática de desporto é uma óptima forma de combater este problema, já que incentiva a socialização e motiva-os a manterem-se activos. De acordo com Nuno Alves, o facto de “também haver uma parte ligada à competição ajuda a que os idosos sintam que têm um propósito, apesar de o foco principal ser sempre o convívio e a boa disposição”.