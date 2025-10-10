uma parceria com o Jornal Expresso
10/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 10-10-2025 11:30

AREPA indignada com castigo aplicado de quatro jogos à porta fechada

A Associação Recreativa do Porto Alto (AREPA) criticou a decisão da Associação de Futebol de Santarém que impôs quatro jogos à porta fechada à equipa sénior masculina, considerando a sanção injusta e aplicada com um “timing” que penaliza o clube em plena fase de afirmação.

Em comunicado, a AREPA afirma não se rever “de forma alguma” nos actos que motivaram a punição. O clube recorda que os comportamentos individuais registados no jogo de 11 de Maio de 2025, diante o GD Pontével, “foram de imediato punidos” e que os visados “cumpriram integralmente os castigos aplicados”.
A direcção do clube do Porto Alto mostra-se surpreendida com o momento em que a decisão foi comunicada, sublinhando que chega quando a equipa, recém-promovida à 1.ª Divisão, ocupa os primeiros lugares da tabela. “É impossível não considerar o impacto estratégico desta decisão”, refere a nota.
A AREPA lamenta ainda as consequências financeiras da sanção num contexto distrital onde “as receitas de bilheteira e de bar são essenciais para sustentar o projecto sénior”.
Apesar da indignação, o clube garante que continuará a competir com “força, união e dignidade”, afirmando que aceita a decisão “com espírito desportivo”, mas sem deixar de a considerar injusta.

