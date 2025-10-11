uma parceria com o Jornal Expresso
11/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 11-10-2025 15:00

Caminhada Outubro Rosa vai pintar de solidariedade o Parque 25 de Abril em Benavente

corrida contra o cancro
foto ilustrativa
Benavente associa-se à campanha “Outubro Rosa” com uma caminhada de sensibilização marcada para o dia 26 de Outubro. A iniciativa é promovida pela Liga Portuguesa Contra o Cancro.

O Parque 25 de Abril, em Benavente, vai ser o ponto de encontro para a Caminhada de Sensibilização “Outubro Rosa”, no próximo dia 26 de Outubro. A concentração está agendada para as 09h30 e o início da caminhada para as 10h00, num percurso que terá início e fim no mesmo local.
A actividade, promovida pelo Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, integra o movimento “Outubro Rosa”, uma campanha internacional de consciencialização sobre o cancro da mama que, todos os anos, mobiliza instituições, municípios e cidadãos em todo o país.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas na Lavandaria do Parque ou no salão A Zé Cabeleireiros. O donativo mínimo é de cinco laços e inclui um kit com t-shirt e garrafa de água.

    pub8

