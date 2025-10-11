Corrida Cimpor volta às ruas de Alhandra este mês com centenas de atletas

A vila de Alhandra, no concelho de Vila Franca de Xira, prepara-se para receber a 19 de Outubro a quinta edição da Corrida Cimpor, um evento que une prática desportiva, convívio e solidariedade e que promete voltar a envolver a comunidade da vila.

Organizada pela Cimpor, a corrida tem como objectivo promover um estilo de vida saudável entre colaboradores, entusiastas de corrida e a população, reforçando ao mesmo tempo a ligação histórica da empresa à vila. A grande novidade deste ano é a Kids Race, uma prova de 500 metros dedicada aos mais novos, incentivando-os a dar os primeiros passos no mundo da corrida.

Além da Kids Race, mantêm-se as provas tradicionais: a corrida de 10 km e a caminhada de 4 km. Todas as partidas terão lugar na Rua Henrique Taveira, junto à entrada principal do Centro de Produção de Alhandra da Cimpor.

A Corrida Cimpor conta, uma vez mais, com a colaboração da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, da União de Freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, e dos Bombeiros Voluntários de Alhandra, instituições que têm sido parceiras essenciais na organização e sucesso do evento.

Um dos pontos altos da iniciativa é a sua vertente solidária. A totalidade da receita obtida com as inscrições será doada aos Bombeiros Voluntários de Alhandra, num gesto que reforça a ligação entre a empresa e a comunidade. “Da mesma forma que é histórico o Centro de Produção de Alhandra, é também histórica a nossa ligação a esta vila. Seja porque há famílias com várias gerações de Alhandrenses a trabalhar connosco, seja porque sempre procurámos ter um impacto positivo na vila”, destaca Mário Lopes, Director do Centro de Produção de Alhandra.

No ano passado o evento contou com 673 participantes e a organização espera ultrapassar este número em 2025. As inscrições já estão abertas através do site da Xistarca, parceira da organização, ou presencialmente nas suas instalações em Lisboa.

Os valores de inscrição, até 15 de Outubro, são de 13€ (corrida 10 km), 11€ (caminhada 4 km) e 4€ (Kids Race). Após essa data entram em vigor preços de última hora.