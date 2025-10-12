uma parceria com o Jornal Expresso
12/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 12-10-2025 15:00

Campeões da 3ª divisão pela União de Santarém convivem 40 anos depois

Campeões da 3ª divisão pela União de Santarém convivem 40 anos depois
FOTO DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa sénior de futebol da União de Santarém que se sagrou campeã nacional da 3ª divisão na época 1984-1985 vai assinalar o 40º aniversário da conquista com um almoço de confraternização

A equipa sénior de futebol da União de Santarém que se sagrou campeã nacional da 3ª divisão na época 1984-1985 vai assinalar o 40º aniversário da conquista com um almoço de confraternização, que contará com a presença de antigos atletas, dirigentes e outros elementos ligados ao grupo, bem como de actuais dirigentes do clube. O convívio está agendado para domingo, 26 de Outubro, a partir das 12h00, no Restaurante Adiafa, no Campo Infante da Câmara, em Santarém.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1737
    08-10-2025
    Capa Vale Tejo
    08-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar