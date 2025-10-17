uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 17-10-2025 15:43

Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia após época histórica

Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia após época histórica
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O treinador Mário Ruas, responsável pela ascensão da equipa ao Campeonato de Portugal e pela conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira, está de saída do clube.

O Grupo Desportivo Samora Correia anunciou que Mário Ruas deixou de exercer funções como treinador principal da equipa sénior. Em comunicado, o clube agradece ao técnico “todo o profissionalismo, dedicação e empenho demonstrados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do GD Samora Correia”, sublinhando que o seu contributo “marcou de forma positiva a equipa e o percurso do clube”.
Durante o período em que orientou o plantel, Mário Ruas conduziu o GD Samora Correia a dois feitos históricos, nomeadamente a subida ao Campeonato de Portugal e a conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira. A direcção do clube destaca que o treinador deixa “um legado de rigor, entrega e compromisso que será sempre reconhecido”.
A restante equipa técnica mantém-se em funções, assegurando a continuidade do trabalho até à definição do novo treinador principal.
O GD Samora Correia adianta ainda que a nova liderança da equipa sénior será anunciada em breve, “mantendo o foco nos objectivos definidos para a presente temporada”.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar