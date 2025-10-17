Mário Ruas deixa comando técnico do Samora Correia após época histórica

O Grupo Desportivo Samora Correia anunciou que Mário Ruas deixou de exercer funções como treinador principal da equipa sénior. Em comunicado, o clube agradece ao técnico “todo o profissionalismo, dedicação e empenho demonstrados ao longo do tempo em que esteve ao serviço do GD Samora Correia”, sublinhando que o seu contributo “marcou de forma positiva a equipa e o percurso do clube”.

Durante o período em que orientou o plantel, Mário Ruas conduziu o GD Samora Correia a dois feitos históricos, nomeadamente a subida ao Campeonato de Portugal e a conquista da Supertaça Dr. Alves Vieira. A direcção do clube destaca que o treinador deixa “um legado de rigor, entrega e compromisso que será sempre reconhecido”.

A restante equipa técnica mantém-se em funções, assegurando a continuidade do trabalho até à definição do novo treinador principal.

O GD Samora Correia adianta ainda que a nova liderança da equipa sénior será anunciada em breve, “mantendo o foco nos objectivos definidos para a presente temporada”.