Desporto | 17-10-2025 15:00
Salvador Amorim vai representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística
FOTO - DR
Jovem patinador compete pelo Hóquei Clube de Santarém.
O jovem Salvador Amorim, atleta do Hóquei Clube de Santarém, vai representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística, que se realiza de 8 a 16 de Novembro, em Matosinhos. A informação foi divulgada pelo clube em comunicado.
