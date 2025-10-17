uma parceria com o Jornal Expresso
17/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 17-10-2025 15:00

Salvador Amorim vai representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística

FOTO - DR
Jovem patinador compete pelo Hóquei Clube de Santarém.

O jovem Salvador Amorim, atleta do Hóquei Clube de Santarém, vai representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística, que se realiza de 8 a 16 de Novembro, em Matosinhos. A informação foi divulgada pelo clube em comunicado.

