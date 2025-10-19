Alverca eliminado pela União de Leiria na Taça de Portugal

A União de Leiria, da II Liga, venceu o Alverca, da I Liga, por 4-2, após o desempate de grandes penalidades, no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, seguindo para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. Depois de chegar aos 90 minutos a ganhar por 2-0, os leirienses deixaram-se empatar já em tempos de desconto, obrigando o jogo a seguir para prolongamento. Sem alteração no marcador, União de Leiria e Alverca tiveram de decidir o encontro após o desempate por grandes penalidades. Salvi defendeu um remate e Tiago Leite desperdiçou outro.

O jogo começou bem para a União de Leiria, que inaugurou o marcador aos sete minutos. A estratégia leiriense foi muito bem concretizada pelos jogadores em campo, controlando o posicionamento dos jogadores ribatejanos, que só aos 25 minutos conseguiram criar perigo. A perder o Alverca sabia que tinha de marcar, mas a equipa continuava pouco inspirada. O segundo golo da União surgiu do banco. Na primeira vez que toca na bola, Dieu Michel aumentou o marcador, num lance de sorte, já que a bola ressaltou e o canadiano não desperdiçou.

O golo fez crescer o Alverca, que passou a criar mais perigo do que tinha conseguido ao longo de todo o jogo. Já nos descontos, Michel Dieu cortou a bola com o braço na grande área e na marcação de grande penalidade, Marezi reduziu a vantagem. Naquele que seria o último lance do encontro, após a marcação de um livre de Lincoln, Kaiky Naves saltou mais alto do que todos e cabeceou para o empate, levando o jogo para prolongamento. As equipas não quiseram arriscar muito e a meia hora pautou-se por um equilíbrio, embora com o perigo a pairar nas duas balizas.