Filipe Moreira é o novo treinador do GD Samora Correia
Treinador com vasta experiência no futebol português e internacional assume o comando técnico da equipa sénior do Grupo Desportivo de Samora Correia, trazendo consigo uma visão táctica consolidada e uma cultura de exigência e ambição.
O Grupo Desportivo de Samora Correia anunciou a contratação de Filipe Moreira como novo treinador da equipa sénior. O técnico, com uma longa e sólida carreira no futebol português e além-fronteiras, é reconhecido pela sua experiência, liderança e pela capacidade de transformar equipas através do trabalho e da disciplina.
O treinador, de 61 anos, conta com passagens por clubes como Vitória de Setúbal, Tondela, Torreense, Santa Clara, Nacional, Casa Pia e Anadia FC. A nível internacional, levou o seu conhecimento e metodologia a equipas em França, Chéquia, Kuwait, Angola e Moçambique.
Segundo o clube samorense, o novo técnico traz “uma visão táctica maturada por múltiplas experiências” e um foco claro em fazer crescer os jogadores e construir equipas competitivas. Em Samora Correia, Filipe Moreira inicia agora um novo desafio, sucedendo a Mário Ruas no cargo de treinador do futebol sénior.