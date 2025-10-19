uma parceria com o Jornal Expresso
19/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 19-10-2025 11:32

Trail Abrantes 100 juntou 800 atletas para celebrar desporto e natureza

Trail Abrantes 100 reuniu cerca de 800 atletas de todo o país e de várias nacionalidades, num evento que percorreu trilhos do concelho e promoveu o desporto, o convívio e a valorização do património natural e cultural de Abrantes.

O concelho de Abrantes recebeu, no dia 11 de Outubro, mais uma edição do Trail Abrantes 100, uma prova que reuniu cerca de 800 atletas provenientes de todo o país e de várias nacionalidades, num evento que promoveu o desporto, o património natural e a identidade local. O Trail Abrantes 100 contou com seis vertentes competitivas, nomeadamente corridas de 100 km, 50 km, 25 km e K10 em formato individual, estafetas de 2 e 4 atletas, e duas não competitivas, a caminhada e o Trail Kids, tendo como objectivo aliar a prática desportiva à valorização do território, potenciando os recursos culturais e naturais do concelho.
O evento contou com o apoio das Juntas de Freguesia de Abrantes e Alferrarede, Mouriscas, São Facundo e Vale das Mós, Rossio ao Sul do Tejo e São Miguel do Rio Torto e Alvega e Concavada, bem como de 14 associações locais, que disponibilizaram cerca de 250 voluntários para garantir o apoio logístico, os pontos de abastecimento e o controlo das provas. Já a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes e o Núcleo de Abrantes da Cruz Vermelha Portuguesa asseguraram a segurança de todos os participantes.
Na vertente competitiva, Rogério Pronto e Sónia Ribeiro sagraram-se vencedores da corrida de 100 km, nas categorias masculina e feminina, respectivamente. No Trail de 50 km triunfaram David Ribeiro e Alexandra Simão, enquanto em 25 km os primeiros lugares foram conquistados por Luiz Mota e Margarida Pestana. Já no K10, venceram Arlindo Brás e Sónia Neves. Nas provas colectivas, a vitória na corrida de duplas masculinas foi para André Santos e David Mateus (Terrantêz Trail Team), enquanto a dupla feminina vencedora foi Carolina Pereira e Juliana Pinheiral. Na corrida em estafeta de quatro elementos, a Casa do Benfica em Abrantes destacou-se ao vencer tanto nas categorias feminina como masculina, sendo que a estafeta mista foi conquistada pelos Reformados da Ria.

