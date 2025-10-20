Clube Tejo d’Honra conquista dois pódios e segundo lugar por equipas

O Clube Tejo d’Honra da Golegã conquistou no fim-de-semana dois pódios e o segundo lugar por equipas na primeira prova do Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco, que decorreu no Pavilhão do Montijo.

Na categoria Juvenil Barebow, Vicente Francisco conquistou o 1.º lugar, batendo o seu próprio recorde parcial e total, enquanto André Vale alcançou o 2.º lugar, arrecadando a medalha de prata.

Nos Veteranos Barebow, João Santos sagrou-se campeão, conquistando a medalha de ouro, seguido de Domingos Vaquinhas em 4.º lugar e Manuel Silva em 10.º. Estes resultados permitiram que a equipa do Tejo d’Honra se estreasse também na vertente coletiva, alcançando o 2.º lugar por equipas.

O Clube Tejo d’Honra marcou presença com várias estreias. O atleta Domingos Vaquinhas competiu no estilo Barebow, mostrando grande entusiasmo e espírito desportivo, desfrutando intensamente da sua estreia.