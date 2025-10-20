uma parceria com o Jornal Expresso
20/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 20-10-2025

Clube Tejo d’Honra conquista dois pódios e segundo lugar por equipas

1 / 4
Clube Tejo d’Honra conquista dois pódios e segundo lugar por equipas
2 / 4
Clube Tejo d’Honra conquista dois pódios e segundo lugar por equipas
3 / 4
Clube Tejo d’Honra conquista dois pódios e segundo lugar por equipas
4 / 4
Clube Tejo d’Honra conquista dois pódios e segundo lugar por equipas
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O clube da Golegã marcou presença com várias estreias

O Clube Tejo d’Honra da Golegã conquistou no fim-de-semana dois pódios e o segundo lugar por equipas na primeira prova do Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco, que decorreu no Pavilhão do Montijo.
Na categoria Juvenil Barebow, Vicente Francisco conquistou o 1.º lugar, batendo o seu próprio recorde parcial e total, enquanto André Vale alcançou o 2.º lugar, arrecadando a medalha de prata.
Nos Veteranos Barebow, João Santos sagrou-se campeão, conquistando a medalha de ouro, seguido de Domingos Vaquinhas em 4.º lugar e Manuel Silva em 10.º. Estes resultados permitiram que a equipa do Tejo d’Honra se estreasse também na vertente coletiva, alcançando o 2.º lugar por equipas.
O Clube Tejo d’Honra marcou presença com várias estreias. O atleta Domingos Vaquinhas competiu no estilo Barebow, mostrando grande entusiasmo e espírito desportivo, desfrutando intensamente da sua estreia.
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar