Maratona de Cycling para ajudar os Bombeiros de Vialonga

Iniciativa do CPCD e dos Bombeiros de Vialonga está marcada para 22 de Novembro e tem vertente solidária.

O Centro Popular de Cultura e Desporto, da Póvoa de Santa Iria, vai organizar a 3ª edição da Maratona de Cycling a favor dos Bombeiros Voluntários de Vialonga.

A maratona está marcada para dia 22 de Novembro, entre as 17h30 e as 20h30, e a verba angariada com a iniciativa reverte a favor da aquisição de um veículo de combate a incêndios para os bombeiros.