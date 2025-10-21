Desporto | 21-10-2025 19:23
Maratona de Cycling para ajudar os Bombeiros de Vialonga
foto ilustrativa
Iniciativa do CPCD e dos Bombeiros de Vialonga está marcada para 22 de Novembro e tem vertente solidária.
O Centro Popular de Cultura e Desporto, da Póvoa de Santa Iria, vai organizar a 3ª edição da Maratona de Cycling a favor dos Bombeiros Voluntários de Vialonga.
A maratona está marcada para dia 22 de Novembro, entre as 17h30 e as 20h30, e a verba angariada com a iniciativa reverte a favor da aquisição de um veículo de combate a incêndios para os bombeiros.
Seis instrutores de cycling vão animar a maratona e as inscrições estão abertas através do e-mail cycling@ahbvvialonga.com.
