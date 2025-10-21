Desporto | 21-10-2025 19:27
Póvoa de Sta. Iria recebe Campeonato Nacional de Pump Track
Prova vai contar com uma centena de atletas de várias zonas do país.
A Praia dos Pescadores, na Póvoa de Santa Iria, será palco do Campeonato Nacional de Pump Track 2025, uma iniciativa organizada pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.
A prova, que reunirá cerca de 100 atletas provenientes de várias regiões do país, decorrerá no Circuito de Pump Track da Póvoa de Santa Iria, dia 25 de Outubro, entre as 10h00 e as 18h00, encerrando com a cerimónia de entrega de prémios.
Inaugurado a 20 de dezembro de 2024, o circuito é uma infraestrutura de excelência que tem vindo a afirmar-se como um espaço de referência para a prática do BMX e modalidades sobre rodas.
