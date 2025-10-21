uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 21-10-2025

Teqball dos "Caixeiros" de Santarém conquista 4 medalhas na Catalunha

Teqball dos "Caixeiros" de Santarém conquista 4 medalhas na Catalunha
Teqball dos "Caixeiros" de Santarém conquista 4 medalhas na Catalunha
Teqball dos "Caixeiros" de Santarém conquista 4 medalhas na Catalunha
Teqball dos "Caixeiros" de Santarém conquista 4 medalhas na Catalunha
A competição contou com 80 atletas de 4 continentes e 15 nacionalidades, sendo o maior contingente de atletas a nível de clubes o dos “Caixeiros” de Santarém, representados por 15 atletas.

Badalona, na Catalunha, recebeu a etapa Badalona Cup da Challenger Teqball League, categoria 4 do circuito mundial. A competição contou com 80 atletas de 4 continentes e 15 nacionalidades, sendo o maior contingente de atletas a nível de clubes o dos “Caixeiros” de Santarém, representados por 15 atletas. O clube ribatejano conseguiu quatro pódios, com destaque para o jovem Martim Vasques, de 16 anos, que formou dupla com o francês Lionel Beyer e alcançou o terceiro lugar na categoria de Duplas Masculinas. Na categoria de Duplas Femininas, a húngara Zsófia Dezsényi, actual número 8 do mundo, terminou também em terceiro lugar. A atleta francesa Amélie Julian, top 4 mundial, atingiu as finais de Duplas Mistas e Duplas Femininas, trazendo duas medalhas de prata para os “Caixeiros”. Vários atletas dos “Caixeiros” atingiram os oitavos e quartos-de-final em todas as categorias.
Os atletas dos “Caixeiros” preparam-se já para a próxima etapa internacional, que terá lugar em Hamburgo, Alemanha, de 7 a 9 de Novembro.

