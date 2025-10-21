Vitória de Santarém segue em frente na Taça de Portugal Placard de Futsal

A equipa sénior de futsal do Vitória de Santarém fez história ao apurar-se para a segunda eliminatória da Taça de Portugal Placard de Futsal, ao vencer o Louletano DC por 5-2.

A equipa sénior de futsal do Vitória de Santarém fez história ao apurar-se para a segunda eliminatória da Taça de Portugal Placard de Futsal, ao vencer em Loulé o Louletano DC por 5-2. Os golos dos ribatejanos foram apontados por Bernardo Garcia (2), Pedro Mesquita Jr. (2) e Diogo Marques.

