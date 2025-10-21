uma parceria com o Jornal Expresso
21/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 21-10-2025 12:00

Vitória de Santarém segue em frente na Taça de Portugal Placard de Futsal

Vitória de Santarém segue em frente na Taça de Portugal Placard de Futsal
FOTO - DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa sénior de futsal do Vitória de Santarém fez história ao apurar-se para a segunda eliminatória da Taça de Portugal Placard de Futsal, ao vencer o Louletano DC por 5-2.

A equipa sénior de futsal do Vitória de Santarém fez história ao apurar-se para a segunda eliminatória da Taça de Portugal Placard de Futsal, ao vencer em Loulé o Louletano DC por 5-2. Os golos dos ribatejanos foram apontados por Bernardo Garcia (2), Pedro Mesquita Jr. (2) e Diogo Marques.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1738
    15-10-2025
    Capa Vale Tejo
    15-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar