Atletas do Clube de Natação de Torres Novas no Top 20 do ranking mundial de triatlo

Os atletas do Clube de Natação de Torres Novas estiveram em bom plano no Campeonato do Mundo de Triatlo, que se disputou em Wolongong, na Australia. Ricardo Batista e Maria Tomé estiveram presentes na finalíssima. Os dois atletas terminaram o circuito mundial de triatlo de 2025 posicionados no Top 20 do ranking mundial. Ricardo Batista encontra-se na 12ª posição do ranking, depois de alcançar o 15º lugar nesta finalíssima da Austrália, e Maria Tomé subiu à 18ªposição, depois concluir no 20º lugar.

Nos Sub-23, Márton Kropkó conquistou a medalha de prata na prova masculina, enquanto a sua irmã, Márta Kropkó, alcançou a medalha de bronze no sector feminino. João Nuno Batista também esteve presente no mundial de Sub-23, alcançando o 7º lugar. Cassilda Carvalho concluiu o Campeonato do Mundo de Triatlo de Juniores no 20º lugar.

Paralelamente a estas participações, o Clube de Natação de Torres Novas celebrou no sábado, 18 de Outubro, o seu 50º aniversário. Durante a noite, foram evocados vários momentos da história do clube, num evento que contou com a presença de várias entidades.