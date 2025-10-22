Desporto | 22-10-2025 12:00
Par de Santarém no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva
O par Xavier Pereira e Leonor Madeira, da escola NewStarDance, de Santarém, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva na modalidade de Standard categoria Juventude Open.
O par Xavier Pereira e Leonor Madeira, da escola NewStarDance, de Santarém, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva na modalidade de Standard categoria Juventude Open. A competição decorre entre os dias 23 a 25 de Outubro na cidade de Elblag, na Polónia.
“A NewStarDance continuará a apostar na forte formação de qualidade dos nossos jovens, para que continuem a dignificar o nome da nossa escola, da nossa cidade e do nosso país além fronteiras”, diz a escola em comunicado.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1738
15-10-2025
Capa Vale Tejo
15-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar