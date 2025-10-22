Par de Santarém no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva

O par Xavier Pereira e Leonor Madeira, da escola NewStarDance, de Santarém, vai representar Portugal no Campeonato do Mundo de Dança Desportiva na modalidade de Standard categoria Juventude Open. A competição decorre entre os dias 23 a 25 de Outubro na cidade de Elblag, na Polónia.

“A NewStarDance continuará a apostar na forte formação de qualidade dos nossos jovens, para que continuem a dignificar o nome da nossa escola, da nossa cidade e do nosso país além fronteiras”, diz a escola em comunicado.

