Desporto | 22-10-2025 15:00

Thomar Honoris com vários pódios no Campeonato Nacional de Arco e Besta Históricos

Atletas da Associação Thomar Honoris conquistaram diversos lugares de pódio. Foto Associação Thomar Honoris
Associação de Tomar obteve prestações de bomnível, conquistando diversos lugares de pódio em várias escalas e categorias. Prova decorreu no Algarve.

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris participou na 8.ª prova do Campeonato dos Castelos da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal. A prova, que decorreu no Castelo de Silves, reuniu atletas de clubes de todo o país. A Thomar Honoris obteve prestações de elevado nível, conquistando diversos lugares de pódio em várias escalas e categorias, o que contribuiu para que alcançasse o 3.º lugar por equipas.
O presidente da Thomar Honoris, Filipe Pires, enaltece não apenas o mérito desportivo alcançado, mas também o esforço constante dos atletas e da própria associação. “Existe um grande compromisso financeiro, logístico e de gestão de tempo nas deslocações realizadas por todo o país, o que torna cada resultado ainda mais significativo, fruto da dedicação, sacrifício e paixão pela modalidade e pela nossa identidade histórica”, sublinhou.

