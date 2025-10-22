Thomar Honoris com vários pódios no Campeonato Nacional de Arco e Besta Históricos

A Academia de Arco e Besta Históricos da Associação Thomar Honoris participou na 8.ª prova do Campeonato dos Castelos da FABP - Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal. A prova, que decorreu no Castelo de Silves, reuniu atletas de clubes de todo o país. A Thomar Honoris obteve prestações de elevado nível, conquistando diversos lugares de pódio em várias escalas e categorias, o que contribuiu para que alcançasse o 3.º lugar por equipas.

O presidente da Thomar Honoris, Filipe Pires, enaltece não apenas o mérito desportivo alcançado, mas também o esforço constante dos atletas e da própria associação. “Existe um grande compromisso financeiro, logístico e de gestão de tempo nas deslocações realizadas por todo o país, o que torna cada resultado ainda mais significativo, fruto da dedicação, sacrifício e paixão pela modalidade e pela nossa identidade histórica”, sublinhou.