Desporto | 23-10-2025 21:00
ADRA vence torneio municipal de futebol em Santo Estêvão
Fotos CMB
A Associação Desportiva e Recreativa das Areias venceu o Torneio “Troféu Câmara Municipal de Benavente”, disputado no passado domingo, 19 de Outubro, no Campo Santa Isabel, em Santo Estêvão.
O torneio, promovido pela Câmara Municipal de Benavente, juntou três equipas do concelho, nomeadamente a ADRA, o Sport Clube Barrosense e o Clube Futebol Estevense, num ambiente de desportivismo e convívio.
A ADRA destacou-se ao vencer os dois jogos disputados: 1-0 frente ao Clube Futebol Estevense e 2-0 diante do Sport Clube Barrosense, garantindo o primeiro lugar do pódio.
O Sport Clube Barrosense ficou em segundo lugar, após empatar 2-2 com o Clube Futebol Estevense e vencer por 4-1 nas grandes penalidades. O CFE terminou o torneio na terceira posição.
