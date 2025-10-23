ADRA vence torneio municipal de futebol em Santo Estêvão

O torneio, promovido pela Câmara Municipal de Benavente, juntou três equipas do concelho, nomeadamente a ADRA, o Sport Clube Barrosense e o Clube Futebol Estevense, num ambiente de desportivismo e convívio.

A ADRA destacou-se ao vencer os dois jogos disputados: 1-0 frente ao Clube Futebol Estevense e 2-0 diante do Sport Clube Barrosense, garantindo o primeiro lugar do pódio.

O Sport Clube Barrosense ficou em segundo lugar, após empatar 2-2 com o Clube Futebol Estevense e vencer por 4-1 nas grandes penalidades. O CFE terminou o torneio na terceira posição.



