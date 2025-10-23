uma parceria com o Jornal Expresso
23/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 23-10-2025 10:25

Baja Portalegre 500 volta a ter a participação de uma equipa de O MIRANTE

O MIRANTE vai participar com equipa na Baja Portalegre 500. O carro é pilotado por Frederico Roque que tem como navegadora Joana Salgado Emídio.

A edição deste ano da Baja Portalegre 500, a mais antiga prova de Todo-o-Terreno nacional e uma das mais prestigiadas da modalidade a nível internacional, vai novamente contar com a participação de uma equipa patrocinada por O MIRANTE, em parceria com a Prolama, depois da excelente prestação do ano passado. Frederico Roque, como piloto principal, e Joana Salgado, como navegadora, vão competir numa prova que tem a duração de três dias, de 23 a 25 de Outubro.
Na edição deste ano da Baja Portalegre 500, a dupla vai participar novamente ao volante de uma Isuzo D-Max. Frederico Roque regressou há dois anos às provas de Todo-o-Terreno depois de 16 anos afastado das competições. O piloto participou no campeonato nacional de TT de 1991 a 2007, realizando mais de uma centena de provas, numa média de sete por ano, e teve mais de uma dezena de navegadores.
Para além do patrocínio de O MIRANTE, a equipa conta com os patrocínios da Roques VT, Borrego Leonor Alentejo, Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e Rosmaninho Editora de Arte.

