Desporto | 23-10-2025 13:27
Santarém Basket vence fora na 2ª divisão nacional feminina
A equipa sénior feminina do Santarém Basket venceu fora a AR Amarense (Batalha), na 2ª jornada do Campeonato Nacional 2ª Divisão, por 80-48.
A equipa sénior feminina do Santarém Basket venceu fora a AR Amarense (Batalha), na 2ª jornada do Campeonato Nacional 2ª Divisão, por 80-48. Um resultado que não deixa dúvidas quanto à superioridade da equipa escalabitana. O clube destaca também as 5 vitórias em 6 jogos nos escalões da formação do clube durante o passado fim de semana.
