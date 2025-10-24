uma parceria com o Jornal Expresso
24/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 24-10-2025 12:00

Joaquim Ganhão e António Conde vencem Torneio Concelhio de Sueca no Porto Alto

Joaquim Ganhão e António Conde vencem Torneio Concelhio de Sueca no Porto Alto
Foto CMB
A dupla formada por Joaquim César Ganhão e António Luís Conde venceu o Torneio Concelhio de Sueca, que decorreu no domingo, 20 de Outubro, no Centro Social do Porto Alto.

O Torneio Concelhio de Sueca voltou a reunir amantes do popular jogo de cartas numa tarde marcada pela competição saudável e pelo convívio entre participantes de várias freguesias do concelho.
Organizado pelo Sector do Fomento Desportivo da Câmara Municipal de Benavente, o torneio contou com nove duplas em prova. Joaquim César Ganhão e António Luís Conde conquistaram o primeiro lugar, seguidos de Fernando Nunes Santos e Manuel Alves Marques, que ficaram na segunda posição. O terceiro lugar foi atribuído à dupla formada por Vítor Grifo e Maria Aldina Carneiro.

