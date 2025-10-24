Liga de futebol de rua feminino regressou em Riachos com o dobro das equipas e mais de uma centena de atletas

A “Liga O MIRANTE de futebol de rua feminino” está de regresso e esta temporada desportiva conta com o dobro das equipas e o apoio do Campeonato Amador do Ribatejo na organização. A segunda edição da Liga arrancou no sábado, 19 de Outubro, no Campo Coronel Mário Cunha, em Riachos, no concelho de Torres Novas. Para além da equipa da casa, o Clube Atlético Riachense, participam nesta edição da competição, que na época passada culminou com a vitória da União Desportiva da Chamusca, o Grupo Desportivo de Alcaravela (Abrantes), os Lobos do Carvalhal (Abrantes), a Juventude das Lapas (Torres Novas), o Grupo Desportivo e Recreativo dos Lagartos do Sardoal, o Alhandra Sporting Clube (Vila Franca de Xira), o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa (Vila Franca de Xira) e o Azinhaga Atlético Clube (Golegã).

A primeira jornada da competição contou com a presença na assistência de centenas de adeptos ao longo de toda a tarde, numa liga que volta a ter como principal objectivo valorizar o futebol amador também como forma de lutar pela igualdade de género, para além do convívio entre todas as jogadoras, equipas técnicas e adeptos.

Os moldes do campeonato são idênticos aos do ano passado, com algumas excepções. Como este ano há a presença do dobro das equipas, as jornadas serão únicas e todos os jogos são disputados no mesmo campo. Vai haver prémios de MVP em todos os jogos (organização decide), melhor marcadora, melhor jogadora, melhor guarda-redes, melhor ataque, melhor defesa (menos batida) e fair play.

O MIRANTE continua a associar-se a esta nova liga sobretudo pela importância social que tem vindo a demonstrar ter. Tal como o nosso jornal, esta liga aposta na proximidade entre equipas e é uma porta para outros clubes amadores terem uma porta aberta para participar numa competição enquanto passam bons momentos e fazem desporto entre amigos.

Na edição passada, o torneio de futebol amador que pôs mulheres a jogar e juntou comunidades para tardes de muito futebol e convívio superou todas as expectativas. “Foi uma superação constante. De todas as participantes e do envolvimento das pessoas com o torneio”, afirmou Ana Brites, uma das coordenadoras do projecto. Apesar de ser uma competição amadora, as jogadoras vivem os jogos com intensidade e querem ganhar cada duelo, acertar cada passe e remate. “Estamos mesmo envolvidas nisto. Todas as equipas querem mostrar a sua evolução”, disse Ana Brites.