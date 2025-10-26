Rogério Pronto e Sónia Ribeiro venceram o Trail Abrantes 100
O Trail Abrantes 100 é organizado pelo Município de Abrantes, em parceria com o Clube de Orientação e Aventura (COA). Contou este ano com cerca de 800 atletas inscritos, oriundos de várias regiões de Portugal e Espanha.
O atleta de Tomar Rogério Pronto foi o vencedor da oitava edição do Trail Abrantes 100, disputada no dia 11 de Outubro, suplantando o abrantino Daniel Simões, da equipa Ramos & Pereira, que pelo segundo ano consecutivo conquistou a segunda posição da geral. A vitória de Rogério Pronto representou um marco no seu historial nesta prova, depois de vários anos a lutar por este título. Em 2023 foi 5º da geral, em 2024 conquistou o 4º lugar e agora passou a pertencer a um grupo restrito dos grandes vencedores do Trail Abrantes 100. “É uma prova muito especial para mim porque foi aqui que me estreei em provas de 3 dígitos. A organização está de parabéns, um trilho muito bem marcado, tudo muito bem organizado”, disse o vencedor após concluir a prova.
Em femininos, o triunfo pertenceu à atleta abrantina Sónia Ribeiro, que tinha sido a vencedora da distância dos 25 km, na edição de 2024. Já em duplas, em que dois atletas fazem 50 km totalizando os 100, o 1º lugar foi para os atletas André Santos e David Mateus, de Minde. No sector feminino, as vencedoras foram Carolina Pereira e Juliana Pinheiral, de Esposende. Lina Mateus e Paulo Roque, de Benfica do Ribatejo, foram a dupla mista com melhor tempo.
Ainda na distância dos 100km, há a destacar as melhores estafetas (4 atletas em prova, sendo que cada um faz 25 km). A Casa do Benfica em Abrantes ganhou nas duas frentes. A melhor estafeta masculina foi constituída pelos atletas Carlos Esteves, Bruno Silvério, Paulo Baptista e Ricardo Justo. A estafeta feminina com melhor tempo foi composta pelas atletas Joana Garcia, Cláudia Mendes, Mara Lavrador e Rita Guedes. Finalmente nas estafetas mistas, a melhor posição foi conquistada pela equipa “Reformados da Ria”, de Aveiro, constituída pelos atletas Fábio Ferreira, Vera Pessoa, André Barbosa e Paulino Duarte.
Na prova dos 50 km, o vencedor foi David Ribeiro, do Grupo Desportivo Arenense. No sector feminino, triunfou a abrantina Alexandra Simão, da equipa Ramos & Pereira. Na distância dos 25 km, o primeiro a cortar a meta foi Luiz Mota, do Clube de Atletismo de Ferreira do Zêzere. Margarida Pestana, do Clube Desportivo de Espite, foi a primeira senhora a cortar a meta. Finalmente, na distância dos 10 km, cortou a meta em 1º lugar o abrantino Arlindo Brás que vestiu a camisola da equipa FC2TEC. Nas senhoras, a vencedora foi Sónia Neves, da equipa Vulcanense Futebol Clube – Alcochete.
A nona edição do evento está marcada para 10 de Outubro de 2026.