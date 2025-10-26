Salvador Amorim vai representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística

O jovem Salvador Amorim, atleta do Hóquei Clube de Santarém, vai representar Portugal na Taça da Europa de Patinagem Artística, que se realiza de 8 a 16 de Novembro, em Matosinhos. A informação foi divulgada pelo clube em comunicado.

Em Abril de 2023 O MIRANTE publicou uma reportagem sobre Salvador Amorim. O atleta começou a praticar patinagem artística aos oito anos. Procurou diversas modalidades mas apaixonou-se pela patinagem artística. A mãe, Ana Patrícia Santos, contava a O MIRANTE que o filho se transforma quando calça os patins e entra num rinque. “Torna-se extrovertido e esquece os problemas do dia-a-dia quando está a patinar. Tem dificuldade em adormecer e os treinos ajudam a acalmar e tem dormido com muito mais facilidade sempre que treina”, referia.

Os pais são os seus principais apoiantes e só querem que o filho se sinta feliz. “O segredo é treinar muito e nunca desistir. Esta é a minha grande paixão. Sinto uma enorme liberdade e é uma sensação indescritível quando estou em cima dos patins”, confessava Salvador Amorim a O MIRANTE.