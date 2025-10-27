uma parceria com o Jornal Expresso
27/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 27-10-2025

Escalões jovens do Santarém Basket venceram todos os jogos no fim de semana

As equipas dos escalões de formação do Santarém Basket que estiveram em competição em jogos oficiais no último fim de semana saíram vitoriosas dos seus encontros.

As equipas dos escalões de formação do Santarém Basket que estiveram em competição em jogos oficiais no último fim de semana saíram vitoriosas dos seus encontros. Os resultados foram os seguintes: Casal do Grilo 41 x 80 Santarém BC (Sub 14 Femininos); Santarém BC 76 x 60 Rio Maior Basket (Sub 16-A Masculinos); Santarém BC 98 x 28 CN Abrantes (Sub 14 Masculinos); AVQ Almeirim 45 x 50 Santarém BC (Sub 18-B Masculinos); Santarém BC 95 x 30 Casal do Grilo (Sub 16 Femininos); CDTN-OAB 47 x 72 Santarém BC (Sub 18-A Masculinos).
O clube destaca também as três equipas do Santarém Basket, duas Sub 12 feminina e uma masculina (nas fotos), que deram muito boa conta de si nos jogos que realizaram no sábado, 25 de Outubro, no Palácio de Desportos de Torres Novas.
FOTOS Santarém Basket Clube



