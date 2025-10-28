Espírito do judo cresce em Riachos com disciplina, respeito e amizade

Criado em 2011, o Judo Clube de Riachos clube dá continuidade à tradição desportiva judoca, que começou na vila nos anos 90, formando atletas de várias idades com base no respeito, inclusão e humildade. Esta terça-feira, 28 de Outubro, assinala-se o Dia do Judo.

Em Riachos, numa sala cedida pela junta de freguesia, o som das quedas no tatami mistura-se com as instruções firmes dos treinadores e risos de crianças. Das 18h00 às 20h00, o espaço transforma-se num pequeno mundo de disciplina e energia, onde mais de 60 atletas treinam sob o olhar atento de três técnicos. A propósito do Dia Mundial do Judo, que se assinala esta terça-feira, 28 de Outubro, O MIRANTE assistiu a um dos treinos e falou com treinadores e atletas sobre a importância da modalidade.

Fundado em 2011, o Judo Clube de Riachos, é um espaço onde o desporto se cruza com valores como o respeito, a inclusão e o autocontrolo. Dirigido por três treinadores que trabalham de forma voluntária, o clube vive do amor à modalidade e do apoio da comunidade. Entre os talentos formados no clube destaca-se Mafalda Gonçalves, que começou a treinar aos quatro anos e se tornou, este ano, vice-campeã nacional de cadetes na categoria +70kg e faz parte da selecção nacional. Para a judoca e os dirigentes, mais do que um desporto, o judo é uma forma de estar e de viver.

*Reportagem completa numa próxima edição semanal de O MIRANTE.