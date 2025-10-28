Judocas do Clube de Torres Novas com boas prestações em Espanha

Os judocas do Clube de Judo de Torres Novas participaram na Super Copa de Espanha Sub18, XXV Torneo Internacional Villa de Avilés, em Espanha, em representação da selecção da Associação de Judo de Santarém. Na competição com cerca de 1700 atletas,a judoca Inês Domingos obteve um segundo lugar e Pedro Costa ficou em terceiro lugar. O atleta Tomás Lopes não foi ao pódio, mas teve uma boa prestação, demonstrando perseverança e empenho-