uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 28-10-2025 18:00

Judocas do Clube de Torres Novas com boas prestações em Espanha

Judocas do Clube de Torres Novas com boas prestações em Espanha
foto dr
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Atletas participaram na Super Copa de Espanha Sub18.

Os judocas do Clube de Judo de Torres Novas participaram na Super Copa de Espanha Sub18, XXV Torneo Internacional Villa de Avilés, em Espanha, em representação da selecção da Associação de Judo de Santarém. Na competição com cerca de 1700 atletas,a judoca Inês Domingos obteve um segundo lugar e Pedro Costa ficou em terceiro lugar. O atleta Tomás Lopes não foi ao pódio, mas teve uma boa prestação, demonstrando perseverança e empenho-

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1739
    22-10-2025
    Capa Vale Tejo
    22-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar