Desporto | 28-10-2025 21:00
Tejo d’Honra em primeiro na segunda prova do Nacional de Sala em Tiro com Arco
foto dr
Clube da Golegã, além do pódio por equipas, também obteve bons resultados a nível individual
O Clube Tejo d’Honra da Golegã participou na segunda prova do Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco, obtendo o primeiro lugar por equipas masculinas e destacando-se também a nível individual. Na prova, realizada no Pavilhão do Montijo, João Santos voltou a destacar-se ao conquistar a sua segunda vitória consecutiva, arrecadando nova medalha de ouro. Domingos Vaquinhas manteve a 4.ª posição, confirmando a sua regularidade, enquanto Manuel Silva subiu ao 8.º lugar, evidenciando uma notória evolução.
