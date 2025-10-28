uma parceria com o Jornal Expresso
28/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 28-10-2025 21:00

Tejo d’Honra em primeiro na segunda prova do Nacional de Sala em Tiro com Arco

foto dr
Clube da Golegã, além do pódio por equipas, também obteve bons resultados a nível individual

O Clube Tejo d’Honra da Golegã participou na segunda prova do Campeonato Nacional de Sala em Tiro com Arco, obtendo o primeiro lugar por equipas masculinas e destacando-se também a nível individual. Na prova, realizada no Pavilhão do Montijo, João Santos voltou a destacar-se ao conquistar a sua segunda vitória consecutiva, arrecadando nova medalha de ouro. Domingos Vaquinhas manteve a 4.ª posição, confirmando a sua regularidade, enquanto Manuel Silva subiu ao 8.º lugar, evidenciando uma notória evolução.

