NewStarDance em grande no Campeonato Regional de Dança Desportiva

A NewStarDance, de Santarém, esteve presente no 2º Campeonato Regional de Dança Desportiva nas modalidades de dança Standard e Latinas, que decorreu no Entroncamento. Os vinte atletas da associação escalabitana obtiveram um total de 36 pódios, correspondentes a 21 primeiros lugares, 13 segundos lugares e 2 terceiros lugares. Registo ainda para 3 quartos lugares, 3 quintos e 2 sextos.

“Agradecemos uma vez mais o apoio fundamental do Município de Santarém que tem estado presente no reconhecimento dos nossos jovens desportistas e pela capacidade de visão, e audácia no apoio cada vez mais ao nosso desporto. A NewStarDance orgulha-se de todos os seus atletas que representaram Santarém e a nossa escola ao mais alto nível. Parabéns a todos os atletas pelas vossas fantásticas prestações e resultados obtidos”, diz a NewStarDance em nota de imprensa.