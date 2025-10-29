uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 29-10-2025 18:00

Regimento de Infantaria 15 recebeu Campeonato de Campo de Tiro com Arco

Atletas da Thomar Honoris participaram na prova de Tiro com Arco. Foto Associação Thomar Honoris
Em representação da Thomar Honoris, o arqueiro Rúben Daniel conquistou o 2º lugar na categoria júnior masculino e Cátia Carlos conquistou o 2º lugar, na categoria adulto feminino.

O Regimento de Infantaria 15, em Tomar, recebeu no domingo, 26 de Outubro, a 5ª prova do Campeonato de Campo da FABP, uma organização da Thomar Honoris. A associação toomarense fez-se representar por dois arqueiros, ambos na classe de arco recurvo de caça. O arqueiro Rúben Daniel conquistou o 2º lugar na categoria júnior masculino. Cátia Carlos conquistou também o 2º lugar, na categoria adulto feminino.

