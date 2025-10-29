Desporto | 29-10-2025 18:00
Regimento de Infantaria 15 recebeu Campeonato de Campo de Tiro com Arco
Atletas da Thomar Honoris participaram na prova de Tiro com Arco. Foto Associação Thomar Honoris
Em representação da Thomar Honoris, o arqueiro Rúben Daniel conquistou o 2º lugar na categoria júnior masculino e Cátia Carlos conquistou o 2º lugar, na categoria adulto feminino.
O Regimento de Infantaria 15, em Tomar, recebeu no domingo, 26 de Outubro, a 5ª prova do Campeonato de Campo da FABP, uma organização da Thomar Honoris. A associação toomarense fez-se representar por dois arqueiros, ambos na classe de arco recurvo de caça. O arqueiro Rúben Daniel conquistou o 2º lugar na categoria júnior masculino. Cátia Carlos conquistou também o 2º lugar, na categoria adulto feminino.
Mais Notícias
A carregar...
Edição Semanal
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Médio Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Lezíria Tejo
Edição nº 1740
29-10-2025
Capa Vale Tejo
29-10-2025
Especiais de O MIRANTE
08-10-2025
Revista 1000 Maiores Empresas da Região
30-07-2025
Revista de Construção
23-07-2025
Especial Verissímo Serrão
23-07-2025
Revista Saúde e Bem Estar