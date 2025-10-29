Regimento de Infantaria 15 recebeu Campeonato de Campo de Tiro com Arco

Em representação da Thomar Honoris, o arqueiro Rúben Daniel conquistou o 2º lugar na categoria júnior masculino e Cátia Carlos conquistou o 2º lugar, na categoria adulto feminino.

O Regimento de Infantaria 15, em Tomar, recebeu no domingo, 26 de Outubro, a 5ª prova do Campeonato de Campo da FABP, uma organização da Thomar Honoris. A associação toomarense fez-se representar por dois arqueiros, ambos na classe de arco recurvo de caça. O arqueiro Rúben Daniel conquistou o 2º lugar na categoria júnior masculino. Cátia Carlos conquistou também o 2º lugar, na categoria adulto feminino.