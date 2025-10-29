uma parceria com o Jornal Expresso
29/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 29-10-2025

Serra de Tomar recebeu campeonato nacional de ski náutico

Espelho de água da albufeira de Castelo do Bode foi palco para a prova de ski náutico. Foto Município de Tomar
Edição de 2025 da The Water Ski Academy Cup decorreu nos dias 18 e 19 de Outubro na Levegada, Serra de Tomar

A Levegada, Serra de Tomar, recebeu nos dias 18 e 19 de Outubro a edição de 2025 da The Water Ski Academy Cup. A competição, que faz parte do calendário nacional de ski náutico, reuniu alguns dos melhores atletas do país. Em disputa estiveram prémios em três categorias na disciplina de slalom e figuras. Diogo Simões, atleta da casa, foi o vencedor na categoria rainha, Open Masculino com três bóias a 13 metros.
"Estamos muito satisfeitos com a realização desta prova, as condições estiveram perfeitas e os atletas atingiram performances de craveira internacional” referiu Francisco Rodrigues, organizador da competição.

