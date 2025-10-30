Associação da Moita Redonda vai ter um novo pavilhão

Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Moita Redonda vai ter um novo pavilhão, resultado de um protocolo celebrado com a Câmara de Ourém, que vai comparticipar 75% do valor da obra, num investimento que é superior a 550 mil euros.

Em colaboração com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda, a Câmara de Ourém vai fixar um protocolo para promoção da reconstrução do pavilhão desportivo da colectividade. Através da realização deste projecto, a ACRD Moita Redonda vai ter um novo espaço mais adequado para a prática de actividades culturais e desportivas, agora com condições de conforto e segurança para todos os seus utilizadores.

O protocolo foi assinado e validado no passado dia 6 de Outubro, na reunião da Câmara Municipal de Ourém. Ficou estipulado que o município vai ficar encarregue de parte dos encargos das obras de requalificação. Autarquia atribui um apoio financeiro até ao montante de 553.130,68 euros, correspondente a 75% do valor do orçamento apresentado, embora o pavilhão seja propriedade da ACRD Moita Redonda, a gestão do mesmo ficará ao encargo do município de Ourém. A associação, já com 35 anos, destaca-se pelo Grupo Cavaquinhos ACRD Moita Redonda que tem vindo a actuar em diversas festas e eventos na própria freguesia e arredores.