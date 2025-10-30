uma parceria com o Jornal Expresso
30/10/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 30-10-2025 12:00

Associação da Moita Redonda vai ter um novo pavilhão

pavilhao desporto
foto ilustrativa
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Associação Cultural Recreativa e Desportiva da Moita Redonda vai ter um novo pavilhão, resultado de um protocolo celebrado com a Câmara de Ourém, que vai comparticipar 75% do valor da obra, num investimento que é superior a 550 mil euros.

Em colaboração com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Moita Redonda, a Câmara de Ourém vai fixar um protocolo para promoção da reconstrução do pavilhão desportivo da colectividade. Através da realização deste projecto, a ACRD Moita Redonda vai ter um novo espaço mais adequado para a prática de actividades culturais e desportivas, agora com condições de conforto e segurança para todos os seus utilizadores.
O protocolo foi assinado e validado no passado dia 6 de Outubro, na reunião da Câmara Municipal de Ourém. Ficou estipulado que o município vai ficar encarregue de parte dos encargos das obras de requalificação. Autarquia atribui um apoio financeiro até ao montante de 553.130,68 euros, correspondente a 75% do valor do orçamento apresentado, embora o pavilhão seja propriedade da ACRD Moita Redonda, a gestão do mesmo ficará ao encargo do município de Ourém. A associação, já com 35 anos, destaca-se pelo Grupo Cavaquinhos ACRD Moita Redonda que tem vindo a actuar em diversas festas e eventos na própria freguesia e arredores.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1740
    29-10-2025
    Capa Vale Tejo
    29-10-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar