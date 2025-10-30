Santag Racing é campeã europeia de Bajas por equipas pela terceira vez

A Santag Racing concluiu, na Baja Portalegre 500, uma jornada realizada por toda a Europa ao longo da temporada de 2025, que culminou com a conquista da Taça da Europa FIA de Bajas por equipas. É a terceira vez que a formação, com sede em Minde, assegura o troféu, “uma vitória que orgulha toda a estrutura e premeia o esforço e dedicação de todos aqueles que, ao longo da temporada de 2025, vestiram a camisola, arregaçaram as mangas e trabalharam para conquistar vitórias nas diversas provas do calendário desta competição”, lê-se em comunicado.

De Portugal a Espanha, à Polónia e Itália, foram muitos os quilómetros percorridos por pilotos, mecânicos e restante staff de apoio para garantir mais uma vitória nesta competição. “Orgulho-me muito do trabalho dos pilotos e de todos os que connosco correram ao longo deste ano de 2025, mas não esqueço todo o staff — desde os mecânicos à logística — que se fez à estrada para dar todas as condições aos pilotos para conquistar vitórias. E foram muitas este ano”, assinala David Vieira, team manager da Santag Racing.

Recorde-se que Afonso Oliveira conquistou a Taça da Europa na Categoria SSV, em termos absolutos, e também foi o melhor da Categoria Júnior. João Dias também brilhou ao conquistar a vitória no Rally Raid Portugal. “É por estes momentos que ansiamos quando saímos para uma corrida”, acrescentou ainda David Vieira. “Temos investido muito no capital humano que integra a nossa estrutura e, hoje, somos uma verdadeira família nas corridas. A esta ligação intensa entre todos juntámos competência, qualidade no serviço e uma enorme ambição e energia — que acabámos por transferir para os pilotos que connosco fizeram as corridas — e que se coroou neste troféu”, diz ainda o responsável pela formação.

Esta política e a atractividade dos carros Polaris RZR têm trazido estas conquistas à formação nacional. “As marcas confiam muito em nós e exemplo disso é esta parceria com a Polaris para desenvolver o carro que teremos à disposição em 2026 para as diferentes competições de Todo-o-Terreno”, concluiu David Vieira.