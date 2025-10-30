Setembro foi um mês em alta rotação no Rio Maior Sports Centre

O mês de Setembro foi marcado por intensa actividade no Rio Maior Sports Centre, que recebeu várias equipas e eventos de destaque nacional e internacional. A seleção nacional Sub-19 de futsal estagiou em Rio Maior, tal como os nadadores paralímpicos espanhóis do Centre de Tecnificació Esportiva Illes Balears, numa estreia no CAR de Natação. A Desmor e a Federação Portuguesa de Natação organizaram mais uma edição do Campo de Natação para Jovens, enquanto a Ontrisports realizou um estágio de triatlo de preparação para o Ironman de Cascais.

O centro acolheu também a equipa de corfebol do CRC Quinta dos Lombos e a primeira Cebola Run – Corrida da Nossa Terra, que reuniu 322 participantes. No Estádio Municipal, jogaram-se partidas de relevo: o Portugal–Polónia sub-17 feminino (3-3) e um jogo da UEFA Women’s Champions League entre o Sporting CP e a AS Roma. O novo relvado sintético recebeu ainda o Troféu Jorge Madeira, entre o QT – RMSC e o Casa Pia “B”.