Desporto | 30-10-2025 12:31
Sporting de Tomar goleia Carvalhos em jogo em atraso da Liga Placard
Leões de Tomar regressaram às vitórias em casa após participação na Taça Continental
O Sporting de Tomar venceu, na quarta-feira, o Clube de Hóquei dos Carvalhos por 6-1, em partida em atraso da terceira jornada da Liga Placard de hóquei em patins. No regresso ao Pavilhão Municipal após a participação na Taça Continental, a equipa tomarense dominou por completo o encontro e somou mais três pontos no campeonato. Os golos nabantinos foram marcados por Rémi Herman (1’), André Centeno (7’ e 44’), Pedro Martins (28’), Ivo Silva (29’) e Alexandre “Xanoca” Marques (34’). Pelo Carvalhos, Diogo Casanova (31’) foi o único marcador da formação visitante.
