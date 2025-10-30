Vila Franca de Xira volta a receber o Rally de Lisboa

Depois da passagem por Arruda dos Vinhos, Vila Franca de Xira volta a ser palco do Rally de Lisboa, que celebra este ano a sua 5.ª edição, entre os dias 31 de Outubro e 1 de Novembro.

O concelho recebe duas Provas Especiais de Classificação (PEC), integradas no percurso do evento: a PEC 2, marcada para 31 de Outubro, às 16h58, e a PEC 6, que terá lugar no dia 1 de Novembro, às 9h41. Ambas as etapas partem do início da Estrada Municipal 524, seguindo em direção às Cachoeiras, num traçado já familiar para os amantes do automobilismo. A organização está a cargo do Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, reforçando a aposta do município na dinamização desportiva e turística da região.

Tal como em anos anteriores, o Rally de Lisboa volta a integrar a Taça de Portugal de Ralis, reunindo alguns dos melhores pilotos nacionais numa competição que atravessa vários concelhos da Grande Lisboa. O percurso inclui passagens por Mafra, Arranhó (Arruda dos Vinhos), Vila Franca de Xira, Alenquer, Alcabideche, Peninha, Marina de Cascais e pela Região Demarcada dos Vinhos de Lisboa.

Os participantes vão enfrentar um percurso exigente e variado, com curvas desafiantes, troços rápidos e ganchos apertados, atravessando cenários de rio, vinhas e colinas que prometem proporcionar um espetáculo único aos fãs dos ralis. Com esta edição, o Rally de Lisboa reafirma-se como uma das provas mais emblemáticas do calendário nacional, aliando competição, paisagem e emoção num evento que promete acelerar corações em Vila Franca de Xira.

