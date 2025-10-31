Atletismo do União Atlético Povoense é uma escola de superação 

O complexo desportivo do União Atlético Povoense (UAP), na Póvoa de Santa Iria, tem a única pista de atletismo do concelho com dimensões regulamentares para a modalidade, por isso não é de estranhar que numa região onde o futebol domina a paisagem desportiva, o atletismo continue a crescer no clube com espírito de equipa, dedicação e amor à camisola. A secção de atletismo do UAP tem vindo a afirmar-se como um espaço de formação, convívio e superação pessoal, reunindo atletas de todas as idades, dos benjamins aos veteranos.

A formação começa cedo e Elisa Sampaio e Carlos Vieira são os responsáveis pela escolinha de atletismo, dedicada sobretudo aos mais novos. “Temos cerca de 20 meninos Benjamins A e B”, explica Elisa Sampaio. “Eles fazem de tudo: corrida, salto em comprimento, barreiras e até salto em altura. Fazem de tudo. E gostam”, refere. Segundo os treinadores, muitos dos jovens atletas chegam ao atletismo para experimentar e já não querem sair. Outros acompanham os irmãos que estão a jogar futebol e acabam por ficar na secção.

Apesar das dificuldades logísticas e das rotinas familiares que, por vezes, limitam a assiduidade, a secção tem vindo a crescer em número de atletas, garantem os dirigentes. “Há entradas e saídas, claro, mas este ano crescemos um bocadinho em relação ao anterior”, confirma Elisa Sampaio.

Quanto a resultados a equipa tem dado nas vistas ao obter vários títulos regionais, em corta-mato e pista. Elisa Sampaio e Carlos Vieira sublinham, no entanto, que a prioridade é a formação e o gosto pela modalidade. “É preciso motivar, sobretudo agora que as escolas oferecem muitas modalidades no desporto escolar. Temos de combater o apelo dos ecrãs e das consolas, é importante que se mantenham activos”, explica Carlos Vieira.



Ajudar a desenvolver a motricidade

Para além da competição, o atletismo serve também de escola de vida e contribui para que muitas crianças tenham mais contacto com o ar livre. “Muitos chegam com pouca coordenação motora ou com excesso de peso. Depois de um ou dois anos connosco a diferença é enorme. Os pais notam. O trabalho aqui faz milagres”, garantem os treinadores.

As vertentes sénior e veterana são treinadas por Ana Macedo e Alina Fernandes. Ao todo, a secção conta com cerca de setenta atletas, de várias idades, dos 8 aos 70 anos. “E estamos à espera de mais. Nota-se que tem crescido o interesse pelo atletismo aqui no Povoense”, explica Ana Macedo. O segredo, acreditam, está no bom trabalho de base. “O Carlos e a Elisa fazem um óptimo trabalho com os pequeninos. Os pais gostam, recomendam, e vêm muitos colegas da escola. É assim que o grupo vai crescendo”, sublinha Alina Fernandes.

A secção tem também atletas que já competem a nível nacional. “O ano passado conseguimos dois ou três atletas com marca de qualificação para os campeonatos nacionais”, revela Ana Macedo. Os pódios ainda não chegaram, mas já é um passo importante.

Mais do que resultados, o atletismo no Povoense é sinónimo de bem-estar, saúde e amizade, dizem os responsáveis. “Ajuda a manter a forma, mas também a cabeça. E depois há o convívio. Aqui somos uma família”, garantem. Os treinos decorrem às terças e quintas-feiras, a partir das 18h30, na pista do União Atlético Povoense e as portas estão abertas à comunidade, para quem quiser descobrir que o desporto ainda é feito de dedicação e superação em cada passo dado.