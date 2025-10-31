Cem atletas desafiaram a chuva na estreia do Nacional de Pump Track na Póvoa de Santa Iria

Pela primeira vez, a pista da Póvoa de Santa Iria acolheu o Campeonato Nacional de Pump Track. O circuito, situado junto à Praia dos Pescadores, na zona ribeirinha da cidade, foi inaugurado em Dezembro de 2024 e escolhido pela Federação Portuguesa de Ciclismo, com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira, para receber a competição oficial. A chuva dificultou a vida aos cerca de cem atletas que participaram no campeonato, no sábado, 25 de Outubro, mas não afastou a vontade de chegar ao pódio.

Foi o caso de Jaime Fontan, de 18 anos, da Póvoa de Santa Iria, que competiu pela terceira vez desde que iniciou a modalidade há dois anos. Na categoria Open Exp 15+, em que participou, alcançou o 2.º lugar. Também residente na Póvoa de Santa Iria há uma década, Rui Silva, de 41 anos, inscreveu-se na categoria de promoção, uma vez que não é federado. Contou a O MIRANTE que regressou à competição após uma paragem de 15 anos, depois de ter praticado downhill, dirt jumping e BMX race. Ter uma pista perto de casa foi uma surpresa agradável. “O facto de a modalidade de BMX race ter estado representada nos Jogos Olímpicos incentivou a criação de pistas mais profissionais. Antigamente eram artesanais, feitas pelas pessoas, e hoje já têm alcatrão. Com uma pista destas aqui, espero que mais gente adira à modalidade e que seja um incentivo para não ser só futebol”, refere.

O Campeonato Nacional de Pump Track começou de manhã e terminou ao final da tarde. Renato da Silva (Team BMX Quarteira) e Ambre Beato (DN Joué-lès-Tours) voltaram a celebrar juntos o lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeões nacionais de Pump Track nas categorias elite masculina e feminina. Nas categorias de formação, João Magalhães (Linda-a-Pastora Sporting Clube) e Maria Pinto (Casa do Povo da Abrunheira) sagraram-se campeões nacionais em Sub-15, enquanto os títulos de Masters foram conquistados por Fábio Jorge (M30), Dimitri Silva (M40) e Thais Pedro (Master Feminina).

Grupo de Alverca propõe nova pista junto à ETAR da Póvoa

O grupo informal Alverca Backyard Biking marcou presença no campeonato. Carlos Lopes conta que o grupo entregou à Câmara de Vila Franca de Xira um projecto para construir uma nova pista junto à ETAR da Póvoa, que seria um complemento à pista de alcatrão, mas mais vocacionada para o dirt jumping (saltos). “É bom a população ter espaços de usufruto ao ar livre. Não podem ser só campos de futebol”, sublinha.