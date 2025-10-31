uma parceria com o Jornal Expresso
31/10/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 31-10-2025 11:12

Juventude Ouriense com dois desafios decisivos no fim de semana

A Juventude Ouriense prepara-se para um fim de semana de grande intensidade na 3.ª Divisão Nacional de hóquei em patins, com dois jogos em dois dias

A equipa de hóquei em patins da Juventude Ouriense enfrenta um fim de semana intenso com dois jogos a contar para a 3.ª Divisão Nacional. No sábado, 1 de novembro, às 17h00, os ourienses recebem o HC Madeira no Pavilhão do Pinheiro. No dia seguinte, domingo, 2 de novembro, às 18h00, deslocam-se a Torres Vedras para defrontar o SC Torres no Pavilhão do SC Torres. Com este duplo compromisso, a formação de Ourém procura somar pontos importantes e afirmar-se na competição.

