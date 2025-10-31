Desporto | 31-10-2025 15:00
Pares da NewStarDance competem em Espanha no Circuito Ibérico
Os pares Eduardo Domingos & Inês Henriques e José Peres & Eunice Godinho vão actuar no Circuito Ibérico em Tui, na Galiza.
A NewStarDance, de Santarém, vai novamente competir a nível internacional. Os pares Eduardo Domingos & Inês Henriques em Juventude Open Standard e Latinas, e José Peres & Eunice Godinho em Seniores 4 Open Standard, vão actuar no Circuito Ibérico em Tui, Espanha nos dias 1 e 2 de Novembro.
