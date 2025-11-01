Australiano investe no futebol do GD Samora Correia 

O Grupo Desportivo de Samora Correia anunciou a formalização da sua Sociedade Anónima Desportiva (SAD). O processo, preparado ao longo dos últimos meses, representa “um momento histórico” e um “marco importante na profissionalização e sustentabilidade” do emblema, segundo fonte do clube. A direcção sublinha que a criação da SAD visa “reforçar o compromisso com uma gestão moderna, transparente e ambiciosa”, assegurando melhores condições para o desenvolvimento desportivo e para o crescimento institucional do clube. “O futuro começa hoje”, sublinha o clube.

Um investidor de nacionalidade australiana será o maior accionista da nova estrutura, tendo como representante em Portugal Rodolfo Frutuoso, que detém uma participação minoritária. A SAD terá sob sua alçada exclusivamente a equipa sénior de futebol, mantendo o restante universo desportivo e associativo sob gestão do clube. O MIRANTE tentou saber mais sobre o investidor mas sem resultados pelo que voltaremos ao assunto.

A constituição da SAD foi aprovada em assembleia-geral extraordinária realizada a 21 de Agosto de 2025, no auditório do Palácio do Infantado, em Samora Correia. Dos 28 associados presentes, 23 votaram favoravelmente, quatro abstiveram-se e apenas um votou contra, demonstrando uma clara maioria em torno da proposta apresentada pela direcção presidida por António José Nogueira Pereira.

Durante a sessão, tanto a direcção como o representante do investidor asseguraram que o modelo societário foi desenhado com a salvaguarda dos interesses do clube. A convocatória, emitida a 1 de Agosto, já sublinhava a necessidade de “assegurar a sustentabilidade do Grupo Desportivo no escalão sénior”, numa altura em que o futebol competitivo enfrenta crescentes exigências financeiras e estruturais.

Com este passo, o clube de Samora Correia junta-se a um conjunto restrito de emblemas ribatejanos que optaram por uma estrutura de gestão empresarial no futebol. Rodolfo Frutuoso, recorde-se, foi um dos fundadores da SAD do Vilafranquense em 2013, criada num contexto de dificuldades financeiras que ameaçavam a continuidade da modalidade.

A nova direcção do GD Samora Correia, eleita em Março deste ano para o biénio 2025-2027, é liderada por António José Nogueira Pereira. A equipa dirigente integra ainda os vice-presidentes Ricardo Lopes, Miguel Cabral, Marisa Bentes e João Bancaleiro Lopes. A mesa da assembleia-geral é presidida por Francisco Patrício e o conselho fiscal por Carlos Bacalhau.