Desporto | 01-11-2025 07:00
Domingo há Passeio TT Aboboreiras
Foto Facebook Associação Recreativa das Aboboreiras
Iniciativa é organizada pela Associação Recreativa das Aboboreiras, no concelho de Tomar.
Domingo, 2 de Novembro, há Passeio TT Aboboreiras. A iniciativa que vai decorrer na localidade de Aboboreiras, concelho de Tomar, promete muita emoção e adrenalina. O passeio tem início marcado para as 9h00, seguindo-se almoço. A iniciativa é organizada pela Associação Recreativa das Aboboreiras.
