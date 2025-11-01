uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 01-11-2025 07:00

Domingo há Passeio TT Aboboreiras

Foto Facebook Associação Recreativa das Aboboreiras
Iniciativa é organizada pela Associação Recreativa das Aboboreiras, no concelho de Tomar.

Domingo, 2 de Novembro, há Passeio TT Aboboreiras. A iniciativa que vai decorrer na localidade de Aboboreiras, concelho de Tomar, promete muita emoção e adrenalina. O passeio tem início marcado para as 9h00, seguindo-se almoço. A iniciativa é organizada pela Associação Recreativa das Aboboreiras.

