Desporto | 01-11-2025 15:00

Futsal feminino do Vitória de Santarém empata na Figueira da Foz

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória Clube de Santarém somou o primeiro ponto no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão da modalidade, ao empatar 1-1 com o CRI Alhadense na deslocação à Figueira da Foz.

A equipa sénior feminina de futsal do Vitória Clube de Santarém somou o primeiro ponto no Campeonato Nacional da 2.ª Divisão da modalidade, ao empatar 1-1 com o CRI Alhadense na deslocação à Figueira da Foz. A jovem Catarina Menino, que se estreou no clube escalabitano no escalão de sub-8, foi a autora do golo do Vitória de Santarém.
A primeira fase da competição prossegue já no sábado, pelas 19h00, na Nave Municipal de Santarém, diante do SCU Torreense, líder isolado da série.

