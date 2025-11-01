Hoje é um dia decisivo para o futuro do União Desportiva Vilafranquense
Até às 18h00 decorrem as eleições no clube e há apenas uma lista única mas o boletim de voto levantou polémica entre vários sócios.
Pela primeira vez numa década e meia um grupo de sócios juntou-se para apresentar uma lista aos órgãos sociais do União Desportiva Vilafranquense e as eleições decorrem este sábado, 1 de Novembro, no Pavilhão José Mário Cerejo, com bastantes sócios já a terem votado. Há apenas uma lista única a concorrer mas o boletim de voto apresentado pelo presidente da assembleia-geral do clube - que tem vivido com comissões administrativas - gerou polémica junto de alguns sócios e alegadas dúvidas sobre a sua legalidade perante os estatutos do clube. A lista agora apresentada propõe para a mesa da assembleia-geral Paulo Nunes (presidente), João Conde (primeiro secretário), Pedro Ferreira (segundo secretário) e José Pina (suplente). Para o conselho fiscal são indicados os nomes de António Quintino (presidente), Bruno Mendonça (secretário), Paulo Costa (relator) e João Ferreira (suplente). Por fim, para a direcção, são propostos Luís Filipe Luz (presidente), António Gonçalves (vice-presidente), Elsa Sousa (secretária-geral), Fausta Parracho (tesoureira), David Inácio (director do departamento de futebol), Leandro Boura (director de património e instalações) e Rui Silva (director de modalidades).